По его словам, для ее достижения командования войск противника создало, сосредоточило и развернуло две ударные группировки войск.

В рамках проведения наступательной оперативно-тактической операции российские войска продолжают активные наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления контроля над Донецкой и Луганской областями Украины в пределах их административных границ.

Также войска противника продолжают наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины, а также осуществлять огневой влияние на части и подразделения Сил обороны почти по всей линии соприкосновения.

Как заявил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в комментарии АрміяInform, сейчас главной целью операции войск противника есть окружение и разгром части группировки Объединенных сил (ОС) ВСУ, которые обороняются в районе Лисичанск – Северодонецк.

По его словам, для ее достижения командование войск противника создало, сосредоточило и развернуло две ударные группировки войск, которые на сегодня проводят в этом районе классическую операцию на окружение.

Первая ударная группировка - до 15-17 батальонных тактических групп: наступая с севера и северо-восточного направления по общей оси наступления Кременная – Северск, на сегодня пытается нанести поражение подразделениям Сил обороны Украины на левом берегу Северского Донца, форсировать его на широком участке и выйти на рубеж Северск – Верхнекаменка.

"С этой целью передовые подразделения этой группировки противника, поддержанные артиллерией большой мощности, включая артиллерийские системы типа 2А36 "Гиацинт – Б", 2С7 "Пион" и самоходными минометами типа 2С4 "Тюльпан", атакуют передовые позиции наших войск в районах населенных пунктов Лиман, Закітне и Білогорівка", - заявил Машовец.

Вторая группировка войск противника - до 20-22 батальонных тактических групп: наступая в направлении Соледар - Бахмут, а также Камышеваха из района Попасной, пытается одновременно решить две основные задачи — перерезать и блокировать дорогу Бахмут – Лисичанск на отрезке Яковлевка – Берестово, а также прорваться в район Верхнекаменки через Камышеваху.

"Передовые подразделения этой группировки войск противника укомплектованы в основном военнослужащими российских воздушно-десантных войск, наемниками ЧВК "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер") и несколькими танковыми и мотострілецькими тактическими группами. Главная цель этой группировки войск противника — замкнуть кольцо оперативного окружения наших войск, действующих в районе Северодонецк – Лисичанск, с юга", - говорит Машовец.

По словам эксперта, на сегодня войска противника не достигли своих задач, однако продолжают для этого активные наступательные и штурмовые действия. В ходе их проведения они интенсивно используют артиллерию, армейскую авиацию и достаточно широкий спектр других средств поражения.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, российские оккупанты попытались атаковать на нескольких направлениях. Наступления вышли безуспешными: ВСУ отбились, а враг с потерями отошел на прежние рубежи.

Сейчас самые ожесточенные битвы проходят именно на Донбассе. На Луганщине враг пытается окружить подразделения ВСУ в районах Лисичанска и Северодонецка. Однако украинские защитники удерживают под контролем трассу Бахмут-Лисичанск. По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, бойцы ВСУ ведут маневренную оборону. Они могут оставлять определенные позиции, чтобы провести операцию или перегруппироваться, но это не отступление.

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