Враг понес потери и отошел на прежние рубежи.

На Донбассе российские оккупанты попытались атаковать на нескольких направлениях. Наступления получились безуспешными: ВСУ отбились, а враг с потерями отошел на прежние рубежи.

Этой информацией поделился пресс-центр Генштаба в свежей информационной сводке на своей официальной странице на Facebook.

"Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестовое, Липовое и Нирковое, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи", — сообщили в Генштабе.

Российские оккупанты также проводили штурмовые действия на Авдеевском направлении. Они атаковали в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески, однако ВСУ успешно защитились.

Что касается Донецкого направления, то здесь враг совершает артиллерийские и авиационные обстрелы. Рашисты осуществляли бомбардировки в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области, а также Северодонецка и Новозвановки на Луганщине.

Напомним, сейчас самые ожесточенные сражения проходят именно на Донбассе. На Луганщине враг пытается окружить подразделения ВСУ в районах Лисичанска и Северодонецка. Однако украинские защитники удерживают под контролем трассу Бахмут-Лисичанск. По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, бойцы ВСУ ведут маневренную оборону. Они могут оставлять определенные позиции, чтобы провести операцию или перегруппироваться, но это не отступление.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: