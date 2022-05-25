На Донбассе российские оккупанты попытались атаковать на нескольких направлениях. Наступления получились безуспешными: ВСУ отбились, а враг с потерями отошел на прежние рубежи.
Этой информацией поделился пресс-центр Генштаба в свежей информационной сводке на своей официальной странице на Facebook.
"Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестовое, Липовое и Нирковое, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи", — сообщили в Генштабе.
Российские оккупанты также проводили штурмовые действия на Авдеевском направлении. Они атаковали в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески, однако ВСУ успешно защитились.
Что касается Донецкого направления, то здесь враг совершает артиллерийские и авиационные обстрелы. Рашисты осуществляли бомбардировки в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области, а также Северодонецка и Новозвановки на Луганщине.
Напомним, сейчас самые ожесточенные сражения проходят именно на Донбассе. На Луганщине враг пытается окружить подразделения ВСУ в районах Лисичанска и Северодонецка. Однако украинские защитники удерживают под контролем трассу Бахмут-Лисичанск. По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, бойцы ВСУ ведут маневренную оборону. Они могут оставлять определенные позиции, чтобы провести операцию или перегруппироваться, но это не отступление.
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