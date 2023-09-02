Он вместе с коллегами как раз документировал последствия предыдущих разрушений, нанесенных Россией.

В результате вражеского обстрела Середины-Буды на Сумщине погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Сегодня в результате вражеского обстрела Середины-Буды на Сумщине погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов. Он вместе с коллегами как раз документировал последствия предыдущих разрушений, нанесенных Россией", - заявил он.

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По словам Клименко, у погибшего остались жена, которая служит в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет.

Он также отметил, что приграничье Сумщины ежедневно под огнем россиян.

"Только в течение прошлой недели зафиксировано 187 обстрелов, в результате которых погибли 3 человека и еще 16 получили ранения", - добавил Клименко.

Россия обстреливает гражданское население

Как сообщал УНИАН, российские захватчики обстреляли правобережье Херсонщины, в частности, населенные пункты Бериславского и Херсонского районов. Накануне вечером артиллерийским огнем враг накрыл территорию агропредприятия в Первомайском, где в то время работала тракторная бригада. Смертельные ранения получил 47-летний работник, его 49-летний коллега с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализирован в больницу.

Из артиллерии российские военные обстреляли прибрежную зону Корабельного района, в результате попадания снаряда в помещение погиб 33-летний мужчина. Уже ночью оккупанты обстреляли центральную часть города, ранены 69-летняя женщина и 49-летний мужчина.

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