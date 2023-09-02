Сейчас полиция фиксирует последствия российской агрессии, повреждены жилые дома, агропредприятие и линии электропередач.

Российская армия огнем накрыла правобережье Херсонщины, в частности, населенные пункты Бериславского и Херсонского районов, рассказали в региональном главке Национальной полиции.

Из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и БПЛА захватнические войска били по жилым домам, объектам гражданской инфраструктуры.

"Накануне вечером артиллерийским огнем враг накрыл территорию агропредприятия в Первомайском, где в то время работала тракторная бригада. Смертельные ранения получил 47-летний работник, его 49-летний коллега с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализирован в больницу. Также повреждены автотранспорт и спецтехника", - говорится в сообщении.

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Также военные РФ сбросили авиабомбы на Тягинку в Бериславском и Веселое в Каховском районе.

В Херсоне вражеским огнем выбиты окна в квартирах многоэтажек, разбиты фасады зданий, повреждены линии электропередач, побиты крыши зданий в центре города, микрорайонах "Корабел" и ХБК. Из артиллерии российские военные обстреляли прибрежную зону Корабельного района, в результате попадания снаряда в помещение погиб 33-летний мужчина. Уже ночью оккупанты обстреляли центральную часть города, ранены 69-летняя женщина и 49-летний мужчина.

Как сообщил уже сегодня глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, Россия ударила из авиации по Бериславскому району. В частности, российские оккупанты выпустили управляемые авиабомбы об Одрадокаменке и попали в частные дома.

"43-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Еще одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения", - уточнил глава ОВА и добавил, что из-за удара поврежден ряд домов в селе.

Взрыв в Кривом Роге - что известно

Также сегодня, 2 сентября, российские оккупанты нанесли удар Кривому Рогу на Днепропетровщине. По словам мэра города Александра Вилкула, успешно отработало ПВО. "Поражена цель", - подчеркнул он.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении уничтожено почти полсотни российских захватчиков. В частности, в течение суток артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1407 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 183 человека (безвозвратные - 47, раненые - 136).

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