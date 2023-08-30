Этой ночью российские захватчики в очередной раз из артиллерии ударили о приграничье Сумской области. В результате атаки погибла женщина. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, российский удар произошел около 1: 00. Тогда оккупанты с территории Российской Федерации совершили артиллерийский обстрел Шалыгинской общины Шосткинского района.
Один из вражеских снарядов попал в частный дом в с. Сварково. На момент удара в доме находилась 82-летняя женщина, она погибла.
Приграничные районы Сумщины враг чаще всего обстреливает из минометов, артиллерии и сбрасывая взрывчатку с беспилотников. В частности, сейчас, по сообщению Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью из-за активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Как известно, этой ночью и утром россияне совершили пять обстрелов приграничья-было зафиксировано 45 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская и Шалыгинская общины области.
Так, в Шалыгинской общине из-за артиллерийского обстрела повреждены четыре частных домовладения. Кроме того, россияне обстреляли Хотинскую и Краснопольскую общины из минометов.
Российские обстрелы Сумщины
Как известно, россияне обстреливают Сумщину ежедневно. Недавно российские захватнические войска обстреляли Сумскую область, было зафиксировано 11 прилетов из минометов.