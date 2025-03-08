Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов по городу Доброполье в Донецкой области двумя ракетами.
"Такие удары показывают, что цели у России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против РФ. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну", - высказал мнение Зеленский.
Также этот удар прокомментировала и глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что российский диктатор Путин "не заинтересован в мире".
"Российские ракеты продолжают беспрестанно падать на Украину, принося все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку - в противном случае еще больше украинских мирных жителей заплатят самую высокую цену", - написала Каллас в сети X.
Ночной удар по Украине
В ночь на 8 марта оккупанты нанесли несколько ударов по городам Доброполье в Донецкой области и Богодухов в Харьковской.
В результате удара по прифронтовому городу Доброполье погибли 11 мирных жителей, количество раненых возросло до 40. Среди пострадавших – шестеро детей.
В Богодухове погибли 3 человека, еще 6 получилиранения.