Также этот удар прокомментировала и глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что Путин "не заинтересован в мире".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов по городу Доброполье в Донецкой области двумя ракетами.

"Такие удары показывают, что цели у России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против РФ. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну", - высказал мнение Зеленский.

Также этот удар прокомментировала и глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что российский диктатор Путин "не заинтересован в мире".

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"Российские ракеты продолжают беспрестанно падать на Украину, принося все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку - в противном случае еще больше украинских мирных жителей заплатят самую высокую цену", - написала Каллас в сети X.

Ночной удар по Украине

В ночь на 8 марта оккупанты нанесли несколько ударов по городам Доброполье ​​в Донецкой области и Богодухов в Харьковской.

В результате удара по прифронтовому городу Доброполье погибли 11 мирных жителей, количество раненых возросло до 40. Среди пострадавших – шестеро детей.

В Богодухове погибли 3 человека, еще 6 получилиранения.

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