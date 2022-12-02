ВСУ тщательно "прожаривают" российское мясо, хотя оккупанты и стараются скрывать свои потери.

В последний день осени украинские военные попали в базу российских оккупантов в поселке Мирное неподалеку Мелитополя. На третий день после этой большой "прожарки" свежего российского мяса местные коммунальщики до сих пор разбирают завалы на месте взрыва.

Издание Риа Мелитополь показало новое видео разрушенной базы, которую российские оккупанты обустроили в помещении местного клуба.

Напомним, в этом помещении оккупанты расселили россиян, которые были недавно "мобилизованы" указом российского диктатора Владимира Путина. Местные жители сообщали о нескольких мощных взрывах в ночь, когда ВСУ метко туда попали.

Видео дня

Отдельно отмечается, что оккупанты пытаются тщательно скрывать свои потери и последствия попаданий ВСУ. В частности, как и о ночном мощном взрыве, который прогремел сегодня в Мелитополе, добавляет "РИА Мелитополь".

"Сообщается, что ночью была отработка немного южнее Акимовка Мелитопольского района. Там было большое расположение противника", - пишет издание.

Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля украинские военные уже успешно уничтожили более 90 тысяч российских оккупантов. Масштабные потери и успешные действия ВСУ по освобождению захваченной россиянами украинской земли заставляют врага паниковать и в истерике стрелять по мирной инфраструктуре.

Впрочем, следует помнить и о той несоразмерной цене, которую платят наши защитники. По данным Офиса президента, с 24 февраля до 13 тысяч украинских воинов героически отдали свои жизни, защищая Украину и свои семьи от российского захватчика.

Из захваченных Россией городов местные жители пытаются выехать. В частности, из Мелитополя, который был оккупирован еще 26 февраля, уехало более половины жителей, сообщал мэр города Иван Федоров. Украинцы, которые остались в оккупации, организовали партизанское движение и держат русских, которые пришли на нашу землю, и их коллаборантов, в постоянном напряжении. В частности, оккупанты и их пособники уже ищут пути бегства и прибежище на других временно оккупированных Россией территориях Украины. Окупанты также продолжают совершать преступления против местного населения, и любым способом ищут партизан.

По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, в Мелитопольском районе возможно очень быстрое контрнаступление ВСУ.

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