"Прилеты" были настолько мощными, что их слышали жители нескольких ближайших населенных пунктов.

В ночь на 30 ноября украинские воины ударили по базе российских "мобиков", которых расселили в клубе села Мирный, что в 30 км от оккупированного Мелитополя.

Как пишет местное издание "РИА Мелитополь", взрывы прогремели около часа ночи. Звуки "прилетов" слышали и в самом Мелитополе. Очевидцы сообщают о 2-3 громких взрывах.

От "прилетов" в Мелитополе вздрагивали дома и дрожала земля. О нескольких взрывах сообщили жители Семеновки, Константиновки и Мирного. Очевидцы говорят, что у них дрожали дома, открывались двери и звенели стекла в окнах от мощности взрывов.

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Утром стало известно, что прилетело по клубу поселка Мирный, в котором гауляйтер Юрий Радьков расселил "мобиков". Количество ликвидированных оккупантов уточняется.

Что происходит в Мелитополе

Как известно, город находится во временной оккупации с 26 февраля. В сентябре мэр города Иван Федоров сообщал, что из Мелитополя уехало более половины жителей.

Летом сообщалось, что украинские партизаны порезали горло российскому военнослужащему, который приставал к несовершеннолетней девушке.

Ранее российские Telegram-каналы писали, что в оккупированном городе 12 мобилизованных россиян устроили перестрелку в кафе.

По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, в Мелитопольском районе возможно очень быстрое контрнаступление ВСУ.

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