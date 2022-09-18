По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, это вероятный результат зачистки российской ФСБ.

В результате сегодняшнего взрыва в Мелитополе ликвидирован один из полицейских-коллаборантов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города - вероятный результат зачистки ФСБ. По предварительным данным, в ходе "разборок" они устранили одного из коллаборантов-полицейских - так называемого "начальника ГБР Народной милиции", - отметил он.

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По словам Федорова, ликвидированный Денис Стефанков был одним из 118 предателей-полицейских, перешедших на сторону врага.

"Всем, кто предал Украину, должно быть понятно: вы не нужны России. После того, как вас используют, вы превратитесь в расходный материал", - добавил мэр города.

Как сообщал УНИАН, ранее Федоров сообщил, что вечером 18 сентября в Мелитополе прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города - в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого. Местные СМИ сообщали, что взрывчатка предположительно была заложена в мусорный бак.

Ранее, 16 сентября днем на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе прогремел мощный взрыв. В тот же день рано утром над аэродромом в Мелитополе, где размещена вражеская база, поднялся густой темный дым.

А 13 сентября Иван Федоров заявил, что русские бегут из захваченного Мелитополя в сторону оккупированного Крыма. Колонны военной техники оккупантов были зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

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