По словам Михаила Подоляка, у ВСУ "больше потерь из-за ранений".

В Украине с 24 февраля погибли до 13 тысяч военнослужащих.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире "24 канала", комментируя слова президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что потери украинской армии составляют 100 тыс. военных.

По словам Подоляка, президент ЕК ошиблась, и "это очевидно, так они удалили это видео, убрали эти цифры".

Видео дня

"У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, которые говорит верховный главнокомандующий. И они достигают от 10 до 12,5-13 тысяч погибших. То есть, мы открыто говорим о количестве погибших", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, в ВСУ "больше потерь из-за ранений".

Подоляк добавил, что если говорить о жертвах среди гражданского населения, то здесь гораздо больше чем 20 тысяч, которые назвала фон дер Ляйен. По его словам, Россия воюет с гражданским населением, особенно на оккупированных территориях, поэтому там очень много массовых захоронений, застенков.

Заявление Урсулы фон дер Ляйен о потерях Украины

30 ноября президент ЕК Урсула фон дер Ляєн заявила, что вторжение России в Украину "принесло смерть, опустошение и неописуемые страдания". При этом она отметила, что в Украине погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных".

Позже в Еврокомиссии признали, что ошиблись и убрали эту информацию.