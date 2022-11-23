Мэр Мелитополя подчеркнул, что всем коллаборантам не убежать, они будут отвечать перед законом Украины.

Мелитопольские коллаборанты ищут пути бегства и убежище на других временно оккупированных Россией территориях Украины.

Мы знаем случаи, когда наши жители рассказывают, что просто в ресторане в Мелитополе коллаборанты уже общаются, как бежать. Через Крым бежать или через Донецк", - сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

Федоров подчеркнул, что всем коллаборантам не сбежать, и все они будут отвечать перед законом Украины.

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"Сегодня мы видим тенденцию, когда коллаборанты выходят на связь с нашими спецслужбами, органами местного самоуправления и пытаются заключать сделки, чтобы как-то смягчить себе ответственность в будущем. Взамен они готовы предоставлять информацию о силах врага на нашей территории...", - добавил мэр Мелитополя.

Война в Украине: Мелитополь

Как сообщал УНИАН, на днях в Мелитопольском районе Запорожской области взрывом была разрушена очередная военная база российских оккупантов.

Также, по данным Генштаба Украины, российские оккупанты проводят дополнительное обустройство оборонительных рубежей вдоль участка автодороги Каховка (Херсонская обл.) - Мелитополь.

Накануне УНИАН писал, что в городе россияне продолжают похищать местных жителей. Так известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля оккупанты похитили более 700 жителей Мелитополя.

Ранее боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Константин Денисов заявил, что в Мелитополе из-за постоянных успехов партизан оккупанты начали подготовку к возможному так называемому "трибуналу".

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