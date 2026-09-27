У Путина ответили, поедет ли он на саммит G20 в США

Песков заявил, что в Кремле признательны за то, как Путин был приглашен на саммит.

Российский диктатор Владимир Путин пока не принял решение относительно своего участия в саммите G20, который пройдет в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Решений о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принималось, будут учитываться все обстоятельства", - сказал он журналистам.

Песков уточнил, что Кремль даст ответ на приглашение Путина на G20 позже. Он подчеркнул, что "РФ в любом случае поучаствует в работе "Группы двадцати"".

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Также Песков заявил, что в Кремле признательны за то, как Путин был приглашен на саммит.

Приглашение Путина на саммит G20 - что известно

Напомним, что ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами, который запланирован на 14-15 декабря.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов приехать и встретиться с Путиным в Майами, если кремлевский диктатор все же поедет туда. По его словам, не будет иметь значения то, что именно он скажет главе Кремля.

Позже двухпартийная группа из 14 американских сенаторов призвала Трампа отозвать приглашение, направленное Путину на саммит G20. Они подчеркнули, что глава Кремля несет полную ответственность за развязывание Россией полномасштабной войны против Украины.

Также сенаторы заявили, что приглашение Путина на саммит G20 вызывает опасения по поводу легитимизации и нормализации положения правительства, которое ежедневно продолжает наносить удары по гражданским объектам Украины.

В то же время министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал приглашение Путина на саммит G20. Он заявил, что это приглашение станет "лакмусовой бумажкой", позволяющей понять, готов ли глава Кремля участвовать в настоящих мирных переговорах.

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