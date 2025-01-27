Одной из составляющих является давление на украинское общество.

Главной задачей оккупационной армии Российской Федерации на февраль является выход на границу Днепропетровской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир взвода 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. "На Покровском направлении враг пытается развивать наступление на левом фланге. Получив отпор в н.п Удачное, возобновляет штурмовые действия южнее, активно лезет на восточную часть Успеновки", - написал он.

По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины является медийной целью россиян, поскольку они стремятся оказать морально-психологическое давление на украинское общество:

Видео дня

"Нам надо понимать, что Украина - сплошная территория, внутри которой нет никаких границ, они только на картах".

Российское наступление

Это не первое сообщение о российских планах выйти на границу Днепропетровщины. Ранее аналогичное заявление сделал украинский офицер Сергей Цехоцкий.

В то же время он считает, что сейчас у российских захватчиков нет сил и средств для активного продвижения вглубь региона.

Вас также могут заинтересовать новости: