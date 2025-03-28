В сети сообщают о попадании в один из отелей.

Вечером в пятницу, 28 марта, захватническая армия Российской Федерации массированно атаковала Днепр с помощью ударных дронов.

В 21:45 глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Telegram о взрывах в городе. В результате атаки уже возникли пожары, также предварительно известно о разрушениях. Он призвал людей оставаться в безопасных местах:

"Из-за атаки БПЛА возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется".

В сети сообщают, что российские оккупанты нанесли удар по отелю Bartolomeo. Сейчас там масштабный пожар.

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