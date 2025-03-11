На данный момент о пострадавших не сообщается.

Вечером Российская Федерация массированно атаковала дронами-камикадзе Днепр. Местные власти сообщают о разрушениях и пожаре.

В 22:03 глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале, что в Днепре шумно, есть предварительная информация о разрушении инфраструктуры. Он предупреждал, что в области до сих пор есть российские дроны, по ним работают силы противовоздушной обороны.

Позже Лысак написал, что в городе горит объект инфраструктуры и повреждены два частных дома. Также сообщалось о вероятном пребывании людей под завалами, однако эта информация не подтвердилась.

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Обстрелы Украины

Напомним, во время переговоров с США в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение о немедленном 30-дневном прекращении огня. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что режим прекращения огня вступит в силу только после соответствующего согласия со стороны России.

Уже вскоре стало известно, что оккупанты ударили баллистической ракетой по Одесскому морскому торговому порту, убив четырех моряков.

Также прямо сейчас силы противовоздушной обороны Украины отражают дроновую атаку оккупантов. Воздушная тревога уже дошла до западной части страны.

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