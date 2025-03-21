Враг атаковал курортный район области, где разрушил детский оздоровительный лагерь.

Из-за массированной дроновой атаки по Одессе, во время которой российские оккупанты применили новую тактику, в городе вспыхнули масштабные пожары, ожоги получили трое 17-летних подростков. Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, пострадавшие несовершеннолетние доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.

Отмечается, что под ударами были объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены и разрушены здания двух торговых центров, ряд магазинов, СТО, автосалон, складские помещения частного предприятия, здание гипермаркета и автомобили горожан.

"Уже 21 марта ночью в результате повторной атаки БпЛа также повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе области. Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается", - говорится в сообщении.

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Сейчас на местах событий правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии РФ. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В мэрии города добавили, что враг атаковал пригород Одессы. Из-за отсутствия электроэнергии трамвайные маршруты №1,7 временно не курсируют. Кроме того, в результате атаки повреждено Новогородское (Таировское) кладбище. По предварительным данным изуродованы 50 могил, из них 30 разрушены полностью.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка ГСЧС, на утро россияне атаковали рекреационную зону в курортном районе Одесской области. В результате атаки произошло разрушение и возгорание зданий на территории сезонного детского лагеря, который не функционирует с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, 20 марта он в Одессе встретился с президентом Чешской Республики Петером Павелом. "Именно во время нашей встречи РФ запустила три группы "шахедов" на город", - подчеркнул Кулеба.

Массированная атака на Одессу: что известно

Поздно вечером 20 марта Одесса оказалась под массированной атакой российских дронов. Воздушная тревога была объявлена в 20:40. В городе раздавалось много взрывов, стало известно, что в городе вспыхнули пожары, есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов. Также произошли аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что это, пожалуй, самая массированная атака БПЛА по Одессе с начала полномасштабного вторжения. Также он обратил внимание на то, что оккупанты использовали новую тактику: дроны накапливаются в воздухе над Черным морем, затем заходят на город на высотах более 2 000 метров и резко пикируют. По словам эксперта, на таких высотах сбить дрон обычным стрелковым оружием практически невозможно.

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