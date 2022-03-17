Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для российских военных нет такого военного преступления, которое бы они еще не осуществили.
Об этом он заявил в видеообращении.
"Гуманитарные коридоры в среду, к сожалению, не работали. Российские военные не прекращали обстрелы, не гарантировали безопасность", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова обеспечивать тишину, вывозить людей и направлять гуманитарные грузы.
"Но мы не можем подставлять людей под расстрел на дороге. Поймите нас", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что для российских военных нет такого военного преступления, которое бы они не совершили.
"Мы забираем мариупольцев, которым удалось вырваться в Бердянск, забираем в Запорожье. Всего за эти сутки удалось перевезти более 6 тыс. мариупольцев, из них более 2 тыс. детей. Российские военные пытались сорвать и это движение - они открыли минометный огонь по участку дороги между Васильевкой и Каменским в Запорожской области. Только чудом погибших нет", - рассказал Зеленский.
По его словам, во время обстрела были ранены пять украинцев, из них двое детей.
Президент также напомнил, что сегодня оккупанты расстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом в Чернигове, в результате чего погибло более 10 человек.
"В Мариуполе, в блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре города. Там прятались от обстрелов сотни людей... Здание разрушено. Количество погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С Донецкой областью...", - подчеркнул он.
Зеленский озвучил вопрос к гражданам РФ, спросив, чем их блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны.
"Мы не забудем каждого, чью жизнь забрали оккупанты. Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора! Всем жертвам войны, развязанной российским государством", - отметил президент.
Он в очередной раз заявил, что неизвестно, что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей они должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении Украине самолетов, в которых она так нуждается.
Как сообщал УНИАН, Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника. Резолюция Сената призывает провести расследование в отношении Путина, Совета Безопасности РФ и военачальников относительно совершенных ими военных преступлений.
Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.
После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.
Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.