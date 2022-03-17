Россияне открыли минометный огонь по колонне авто, расстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом, целенаправленно сбросили бомбу на драмтеатр, где прятались сотни людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для российских военных нет такого военного преступления, которое бы они еще не осуществили.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Гуманитарные коридоры в среду, к сожалению, не работали. Российские военные не прекращали обстрелы, не гарантировали безопасность", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова обеспечивать тишину, вывозить людей и направлять гуманитарные грузы.

"Но мы не можем подставлять людей под расстрел на дороге. Поймите нас", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что для российских военных нет такого военного преступления, которое бы они не совершили.

"Мы забираем мариупольцев, которым удалось вырваться в Бердянск, забираем в Запорожье. Всего за эти сутки удалось перевезти более 6 тыс. мариупольцев, из них более 2 тыс. детей. Российские военные пытались сорвать и это движение - они открыли минометный огонь по участку дороги между Васильевкой и Каменским в Запорожской области. Только чудом погибших нет", - рассказал Зеленский.

По его словам, во время обстрела были ранены пять украинцев, из них двое детей.

Президент также напомнил, что сегодня оккупанты расстреляли людей, которые стояли в очереди за хлебом в Чернигове, в результате чего погибло более 10 человек.

"В Мариуполе, в блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре города. Там прятались от обстрелов сотни людей... Здание разрушено. Количество погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми. С нашим Мариуполем. С Донецкой областью...", - подчеркнул он.

Зеленский озвучил вопрос к гражданам РФ, спросив, чем их блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны.

"Мы не забудем каждого, чью жизнь забрали оккупанты. Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора! Всем жертвам войны, развязанной российским государством", - отметил президент.

Он в очередной раз заявил, что неизвестно, что еще должны сделать оккупанты, сколько еще людей они должны убить, чтобы лидеры Запада, лидеры НАТО ответили положительно на украинский запрос о бесполетной зоне или о предоставлении Украине самолетов, в которых она так нуждается.

Как сообщал УНИАН, Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника. Резолюция Сената призывает провести расследование в отношении Путина, Совета Безопасности РФ и военачальников относительно совершенных ими военных преступлений.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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