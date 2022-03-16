Российские террористы продолжают истреблять ни в чем неповинных украинцев.

Более недели назад СБУ допросила пленного оккупанта, который рассказал о приказе командования армии РФ стрелять по мирным жителям. Это враги и делают на протяжении всей войны. Путинские террористы уже совершили тысячи военных преступлений, а сегодня в список добавилась трагедия в Чернигове.

Как передает "Суспильне", в одном из спальных районов оккупанты расстреляли невооруженных украинцев, которые стояли в очереди за хлебом. С места сообщается о как минимум десяти погибших. На видео ниже показываются ужасные последствия российского террора мирных жителей. В ролике демонстрируется место трагедии и попытки людей транспортировать раненного.

Расстрелы жителей, как и бомбардировка гражданской инфраструктуры, совершаются с одной целью — посеять панику. Оккупанты увидели стойкость украинцев и теперь нарушают все международные конвенции в попытке сломить дух народа.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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