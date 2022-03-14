Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил крупные компании, которые до сих пор не покинули российский рынок.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сообщил во время онлайн-брифинга.
По его словам, он призвал международный бизнес не останавливаться и уходить из России как по моральным, так и прагматическим соображениям.
Кулеба подчеркнул, что работа в РФ - это удар по репутации.
"Никто не хочет ассоциироваться с военными преступлениями. Во-вторых, российская экономика стремительно приближается к краху. Экономическая политика правительства России становится все более непрогнозируемой. Компании пытаются убежать сейчас, чтобы не вынимать капиталы из-под руин российской экономики позже, и это нужно делать прямо сейчас", - сказал Кулеба.
Как отметил глава МИД, за почти три недели войны президент РФ Путин фактически разрушил инвестиционный и бизнес-климат, а также репутацию России как бизнес-партнера.
"По состоянию на сегодняшнее утро 209 компаний полностью вышли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. При этом 378 продолжают работать или ограничили работу частично", - рассказал Кулеба.
В то же время среди крупных компаний, которые до сих пор не ушли из России, это Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, Pirelli, Accor, Intercontinental Hotel, Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, Oriflame, Kimberly-Clark, Koti Retail, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris, PapaJohn's, kellogg's, Beyer, Citigroup, Societe Generale, UniCredit, Intesa Sanpaolo.
"Я еще раз призываю их покинуть российский рынок как можно быстрее, а остальные правительства и потребителей бойкотировать эти компании, пока они не прекратят работу в России", - резюмировал Кулеба.