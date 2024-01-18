Особенно Лубинец возмутился тем, что работники ТЦК применяют физическую силу к мужчинам.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец осудил действия работников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые посреди улиц требуют от украинцев документы или прибегают к физическому задержанию.

В интервью NV омбудсмен подчеркнул, что у работников ТЦК нет прав на такие действия по отношению к гражданским. "Главный вопрос для граждан Украины - это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют и проверяют документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", - отметил он.

Особенно возмутился Лубинец случаями, когда работники ТЦК применяют физическую силу к гражданам. Омбудсмен добавил, что в его ведомство обращались с такими заявлениями. "Не скажу, что они системные, что их много, но с такими случаями к нам тоже обращаются. Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили проверки", - пояснил ситуацию Лубинец.

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После того, как факты подтверждаются, омбудсмен ставит этот вопрос на уровне руководства, "чтобы по ним открывалось дисциплинарное производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных".

Мобилизация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войску всегда не хватает людей на фронте. Он также высказался относительно мужчин мобилизационного возраста, находящихся за границей:

"Это вопрос закона и справедливости. Если ты мобилизационного возраста согласно украинскому закону - ты должен быть в Украине. И это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать", - сказал он.

Действующий закон о мобилизации рабочий и трудоспособный, однако проблема заключается в том, что власть не выполняет законодательство. Такое мнение высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

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