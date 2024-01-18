Особое внимание уделят размещению гражданских вакансий, важных для поддержки войска в тылу.

Воинские части будут размещать предложения по трудоустройству на "Едином портале вакансий" Государственной службы занятости.

Как отмечается на сайте правительства, особое внимание уделят размещению гражданских вакансий, важных для поддержки войска в тылу.

"С этого портала предложения могут получать безработные по всей Украине. Особый акцент делается на гражданских специальностях, которые обеспечат функционирование и поддержку в тылу", – отметили в Госслужбе занятости.

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Кроме того, планируется проведение отбора и профессионального обучения кандидатов по заказу Сил обороны. В правительстве уверены, что это важный шаг, который усилит оборонную способность Украины.

"Это чрезвычайно важный шаг. Во-первых, он поможет усилить оборонную способность страны. Во-вторых, дает возможность кандидатам выбирать специальности и подразделение для дальнейшей службы", – прокомментировала мервая вице-премьер – министр Украины-министр экономики Юлия Свириденко.

Мобилизация в Украине-важные новости, которые стоит знать

В конце 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что военные попросили мобилизовать еще до 500 тысяч наших граждан. Позже Кабмин подал в Раду проект закона, который предусматривал улучшение мобилизационных мероприятий.

Документ обсуждали в парламенте с участием, в том числе Валерия Залужного. СМИ писали, что главнокомандующий ВСУ выступил против предложения мобилизовать осужденных. В правительственном законопроекте о мобилизации нашли много "ляпов", Кабмин отозвал документ.

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