Украинцев будут трудоустраивать в армии через службу занятости / фото Генштаб ВСУ

Воинские части будут размещать предложения по трудоустройству на "Едином портале вакансий" Государственной службы занятости.

Как отмечается на сайте правительства, особое внимание уделят размещению гражданских вакансий, важных для поддержки войска в тылу. 

"С этого портала предложения могут получать безработные по всей Украине. Особый акцент делается на гражданских специальностях, которые обеспечат функционирование и поддержку в тылу", – отметили в Госслужбе занятости.

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Кроме того, планируется проведение отбора и профессионального обучения кандидатов по заказу Сил обороны. В правительстве уверены, что это важный шаг, который усилит оборонную способность Украины.

"Это чрезвычайно важный шаг. Во-первых, он поможет усилить оборонную способность страны. Во-вторых, дает возможность кандидатам выбирать специальности и подразделение для дальнейшей службы", – прокомментировала мервая вице-премьер – министр Украины-министр экономики Юлия Свириденко.

Мобилизация в Украине-важные новости, которые стоит знать

В конце 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что военные попросили мобилизовать еще до 500 тысяч наших граждан. Позже Кабмин подал в Раду проект закона, который предусматривал улучшение мобилизационных мероприятий.

Документ обсуждали в парламенте с участием, в том числе Валерия Залужного. СМИ писали, что главнокомандующий ВСУ выступил против предложения мобилизовать осужденных. В правительственном законопроекте о мобилизации нашли много "ляпов", Кабмин отозвал документ.

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