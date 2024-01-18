Юристы украинского Минобороны уже передали свои наработки на изучение руководителям всех парламентских фракций, узнали журналисты.

Продолжается мобилизация в Украине 2024, и в Верховной Раде ожидают, что новая версия проекта закона из Кабмина поступит в начале февраля.

Несколько народных избранников из разных политсил считают, что смогут увидеть новую версию законопроекта в парламенте ориентировочно 6 числа, пишет "Украинская правда". По ее сведениям, юристы Минобороны Украины 16 января передали свои наработки на изучение руководителям всех фракций Рады.

"Мы, мягко говоря, злимся, потому что не видим особого улучшения текста. Непонятно, что реально там переписали. Ну никак не соберем мы голосов под другие формулировки того самого, что было в первой версии...", - заявил один из влиятельных депутатов фракции "Слуга народа". Политик подчеркнул, что документ необходимо "реально переписать".

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В центре внимания новости - мобилизация может измениться

В конце 2023 года Кабмин подал в Раду законопроект о мобилизации, который предусматривал усиление мобилизационных мероприятий. Документ поступил в парламент после того, как президент Владимир Зеленский сказал, что военные попросили мобилизовать дополнительно еще до 500 тысяч граждан Украины.

В правительственном законопроекте нашли много "ляпов". Кабмин отозвал документ из Рада. Потом стало известно, что Минобороны нашего государства уже подготовило новую редакцию проекта закона о мобилизации.

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