Украинским воинам до Кременной оставалось полтора километра, отметил командир.

Продолжается война в Украине, и Силы обороны нашего государства могли взять Кременную в Луганской области еще в конце 2022 года, но несоблюдение информационной тишины испортило все старания воинов.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" командир 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов. "Мы там имели успех, нам оставалось полтора километра до самой Кременной, но в СМИ начали распространяться видео, мол, "кременная почти наша, мы все взяли, успех". И противник на это отреагировал: увеличилось количество артиллерии, личного состава, подтянулись резервы. Буквально за несколько дней количество обстрелов увеличилось от 60 до 200 с копейками - это втрое. После этого мы особого успеха не имели", - вспоминает Ишкулов.

Военный также добавил, что похожая ситуация была и в районе Клещиевки Донецкой области, когда Силы обороны взяли ее под свой контроль осенью прошлого года. "Мы хотя бы неделю пытались выдержать тишину, чтобы дать личному составу зарыться. Я понимал, что сейчас будет сказано, что Клещиевка наша - будет реакция (от россиян, - УНИАН). Нам не хватило буквально два дня, какой-то непонятный ТРОшный батальон начал освещать информацию о Клищиевке", - рассказал командир.

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По его словам, тогда наших воинов "начали штурмовать с трех сторон, чтобы выбить". "Была потеря некоторых наблюдательных пунктов, незначительных позиций, но мы удержались. Стратегически мы этот рубеж до сих пор держим без потерь", - добавил собеседник.

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Накануне стало известно, что украинские дроны атаковали несколько объектов в России. Один из дронов повторно атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области. Под ударом также оказались военный аэродром "Балтимор" в Воронеже и нефтебаза в Аннинском муниципальном районе области.

По сообщению ГУР, в результате успешной атаки Сил обороны на российский корабль "Сергей Котов" по меньшей мере 27 членов экипажа получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, сообщается о 7 безвозвратных потерях среди моряков.

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