Сообщается, что безвозвратные потери среди личного состава, по предварительным данным, - 7 моряков.

Во время уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов" ранены по меньшей мере 27 российских оккупантов, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным - 7 моряков.

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Кроме того, в ГУР добавили, что информация уточняется.

Корабль "Сергей Котов" уничтожен - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 марта украинскими морскими дронами был поражен российский патрульный корабль "Сергей Котов". В ГУР заявили, что это была совместная спецоперация разведки и Военно-морских сил ВСУ.

Вчера в ГУР заявили, что потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 - безвозвратных, 6 - санитарных, а также отметили, что 52-х членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Впоследствии, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что на борту уничтоженного патрульного корабля был вертолет готовый к боевому дежурству.

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