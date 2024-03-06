Не надо бояться, считает защитник Украины.

Продолжается мобилизация в Украине, и мужчинам не надо бояться идти в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом военнослужащий 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ с позывным "Кум" рассказал в "++ подкаст". В частности, у него спросили, что он может сказать уклонистам, учитывая опыт работы в ТЦК и длительное время пребывания на фронте.

"Не надо бояться. Надо идти работать", - подчеркнул "Кум". Также он сказал, что уклонисты есть разные. "Есть уклонисты, которые сбежали с войны (самовольно оставили части, - Ред.). А есть уклонисты, которые боятся переступить порог того ТЦК", - добавил он.

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По его словам, очень часто приходится слышать, как человек не может поехать на дачу, потому что на блокпосту выдают повестки. "Как ты, что с места своего теперь вообще не выезжаешь, потому что выдают там повестки? Да поезжай, возьми ту повестку, сходи в военкомат, пройди медицинскую комиссию. Если надо идти в армию - надо идти в армию", - подчеркнул "Кум".

Он не понимает, как можно прятаться, когда идет война. "На самом деле, смотришь на все это. Мне его жаль. Ты же мужчина! И ты там (говоришь, - Ред.) своей жене: езжай на дачу за мешком картошки, потому что я боюсь уехать. И она едет, тянет что-то там, и ты сидишь дома перед телевизором и боишься даже выйти в магазин, потому что там тоже может быть ТЦК", - сказал "Кум".

Интересные украинские новости - мобилизация в центре внимания

Как сообщал УНИАН, в Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации, поскольку боится воевать. Суд наказал его.

Обвиняемый в конце 2023 года прошел военно-врачебную комиссию и получил повестку на призыв, но в назначенный день и время не явился на вызов, проигнорировав требования повестки. За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к трем годам заключения, заменив их на год испытательного срока.

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