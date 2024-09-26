В некоторых делах о самовольном оставлении воинской части фигурирует по 20-30 человек.

Более 100 тысяч военных самовольно оставили части с 2022 года.

Такую цифру озвучил военный юрист Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев в эфире "Киев24", ссылаясь на информацию, которая есть у адвокатов.

Он отметил, что надо считать не количество дел, а количество людей в каждом деле, которых в дальнейшем собираются обвинять. Лихачев сказал:

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"В некоторых уголовных делах о самовольном оставлении воинской части фигурируют в одном деле по 20-30 человек... Могу сказать, исходя из того, что мы исследуем, это точно более 100 тыс. военнослужащих с 2022 г. Но точные цифры только Вооруженные силы Украины могут знать"

По его словам, клиенты, с которыми он общается и которые не против вернуться на службу, боятся, что при возвращении в ту же воинскую часть у них будут те же конфликты, из-за которых они ушли в СВЧ, и что в дальнейшем их будут использовать как штрафбат. Также они говорят об осуждении коллег.

То, что сейчас дается возможность покидать воинскую часть на неопределенный срок, а в дальнейшем возвращаться без несения ответственности, по мнению юриста, может плохо повлиять.

"Потому что так может целое подразделение уйти с участка фронта, вернуться через год, или за это время поехать за границу. Кстати, из тех, кто самовольно оставил воинскую часть, многие находятся за границей", - отметил Лихачев.

Резонансная история Гнездилова

На днях военный 56-й ОМБр Сергей Гнездилов, который ушел добровольцем на войну, публично заявил, что самовольно оставил воинскую часть и уехал в Киев. Свои действия он объяснил тем, что в Украине должны быть установлены четкие сроки службы. История получила широкую огласку и обсуждения в обществе.

В 56-й ОМБр, где служит Гнездилов, заявили, что проведут служебное расследование.

25 сентября Государственное бюро расследований начало уголовное производство из-за самовольного оставления службы военным.

Как известно, Верховная Рада 20 августа 2024 года приняла Закон (№11322), предусматривающий освобождение от ответственности в отдельных случаях за самовольное оставление воинской части (СВЧ) и дезертирство. По информации народного депутата Павла Фролова, согласно этому закону, военнослужащие освобождаются от уголовной ответственности за СВЧ и дезертирство:

- если это случилось впервые;

- нарушитель на стадии судебного разбирательства заявил о своем намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы;

- командир воинской части предоставил письменное согласие прокурору или суду на продолжение прохождения военной службы таким лицом.

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