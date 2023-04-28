Цели удалось взорвать на Луганщине.

В Луганской области российские оккупанты ежедневно пытаются прорвать оборону бойцов из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Однако воины держат строй и отбивают вражеские штурмы. Во время одного из них украинские защитники взорвали 2 БМП.

Об этом рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "Сичеславские десантники уничтожили две российские БМП-2. Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону на Луганщине. Ежедневно воины 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины отражают атаки противника, уверенно превращая в металлолом вражеские боевые машины вместе с их бесславными хозяевами".

К сообщению прикрепили фото с двумя БМП-2, которые получили значительные повреждения и больше не могут использоваться в бою. Из какого оружия уничтожили технику, не сообщалось.

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