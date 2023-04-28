Из-за медлительности Запада с помощью Украине Россия получает время для передышки и восстановления.

Затягивание войны в Украине не было изначальной целью Кремля и является вынужденной мерой из-за провала российского "блицкрига" с одной стороны и недостаточной помощи Запада Украине с другой стороны. Об этом говорится в аналитической сводке американского Института изучения войны (ISW).

"Кремлевский план быстрой войны провалился. Намерение Кремля контролировать Украину и уничтожить ее государственность остается неизменным — цель, которая в настоящее время не по средствам России, учитывая сопротивление Украины. Тем самым Кремль создает условия для затяжного конфликта", – считают аналитики.

ISW констатирует, что Кремль не скрывает намерений восстановить силы и подготовиться к новому наступлению для достижения максимальных целей, а не останавливаться из-за провала первоначальных планов.

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"Способность Кремля выдержать затяжную войну в Украине не является чем-то само собой разумеющимся — она непропорционально зависит от того, получит ли Россия время и пространство для восстановления своего потенциала. Способность России восстановить свой военный потенциал в настоящее время ограничена", – говорят аналитики.

В ISW считают, что успешные украинские контрнаступления лишат Кремль передышки для пополнения своих ресурсов, что в конечном итоге позволит украинским силам изгнать оккупантов. Однако сейчас Россия получает время на передышку из-за недостаточной помощи Запада Украине.

"США не могут избежать длительной войны России в Украине, не помогая Украине освободить ее территорию. (...) Это уже была долгая война с Россией отчасти потому, что Кремлю было позволено сохранить свои незаконные завоевания на Украине в 2014 году. Если нынешняя линия [соприкосновения] сохранится, представьте, насколько дальше Россия сможет продвинуться в последующие годы после восстановления своих сил", – подчеркивают в ISW.

В Институте отмечают, что именно из-за недостаточной помощи Запада Украине после поражений под Харьковом и Херсоном Россия смогла перейти в контрнаступления и завладеть инициативой в зимней кампании.

Перспективы украинского контрнаступления

ВСУ находятся в хорошей позиции для начала контрнаступления. Уверенность в этом высказал главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, отметив, что россияне несут огромные потери на войне в Украине

Украинцев просят не спрашивать у представителей власти о контрнаступлении ВСУ, но интерес общества к нему не утихает. Как заявил министр обороны Алексей Резников, эта военная операция произойдет неожиданно для всех.

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