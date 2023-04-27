Вместо заключения им предложили контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода.

На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики готовят к боевым действиям около 500 завербованных заключенных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00. "Для восполнения потерь в живой силе, российские оккупанты продолжают активно привлекать лиц с судимостью, или тех в отношении которых открыты уголовные дела, в частности, за терроризм", - рассказали в Генштабе.

В частности, в одном из полевых лагерей на временно захваченной территории Старобельского района Луганской области проводят подготовку около 500 таких захватчиков.

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"Также известно, что вместо заключения осужденным предлагается контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода", - сказано в сводке.

Вербовка на войну - что известно

Как сообщал УНИАН, российские захватчики не впервые для восполнения своих потерь используют осужденных, которых вербуют по всей территории РФ, а также на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Зимой в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что захватчики вербуют в частную военную компанию "Вагнер" принудительно вывезенных в российские тюрьмы украинцев.

По данным Центра национального сопротивления, также Россия усилила вербовку на войну в Украину иностранцев.

В Российском фонде "Русь сидящая" сообщали, что Министерство обороны Российской Федерации вербует заключенных на условиях "службы" в 1,5 года, вместо шести месяцев.

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