На временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики готовят к боевым действиям около 500 завербованных заключенных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00. "Для восполнения потерь в живой силе, российские оккупанты продолжают активно привлекать лиц с судимостью, или тех в отношении которых открыты уголовные дела, в частности, за терроризм", - рассказали в Генштабе.
В частности, в одном из полевых лагерей на временно захваченной территории Старобельского района Луганской области проводят подготовку около 500 таких захватчиков.
"Также известно, что вместо заключения осужденным предлагается контракт на военную службу с участием в боевых действиях в Украине сроком на полгода", - сказано в сводке.
Вербовка на войну - что известно
Как сообщал УНИАН, российские захватчики не впервые для восполнения своих потерь используют осужденных, которых вербуют по всей территории РФ, а также на временно оккупированных Россией территориях Украины.
Зимой в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что захватчики вербуют в частную военную компанию "Вагнер" принудительно вывезенных в российские тюрьмы украинцев.
По данным Центра национального сопротивления, также Россия усилила вербовку на войну в Украину иностранцев.
В Российском фонде "Русь сидящая" сообщали, что Министерство обороны Российской Федерации вербует заключенных на условиях "службы" в 1,5 года, вместо шести месяцев.