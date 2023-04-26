Украинская разведка отметила, что знает обо всех мерах, которые РФ готовит на 9 мая.

В Главном управлении разведки посоветовали россиянам не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники. Это касается и других дней года.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии OBOZREVATEL. По его словам, Украина владеет всей информацией по всем мерам оккупантов 9 мая, включая меры по безопасности, маршруты и рассадку охраны главных личностей военных преступников РФ.

"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связаны с военными преступниками, которые не связаны с военными преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", - заявил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что справедливое наказание найдет военных преступников РФ в любое время, а Украина будет делать все, чтобы защититься от агрессии страны-оккупанта.

В РФ массово отменяют парады до 9 мая

Россияне боятся "бавовны" 9 мая, поэтому массово отменяют традиционные мероприятия. Без парадов это сакральный праздник в этом году пройдет и в Курской и Белгородской народных республиках. А в Санкт-Петербурге отменили на праздничном параде авиацию.

Зато в Москве парад состоится. Там уже готовятся к нему, закрывая небо над Красной площадью.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан подтвердил, что российская техника на параде на Красной площади является легитимной целью, по которой могут нанести удар украинские военные.

Вас также могут заинтересовать новости: