У Украины есть все возможности вернуть и освободить практически все правобережье Херсонщины.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что в скором времени Вооруженные силы Украины могут освободить важные города возле Херсона. Деоккупация юга продолжается, все идет поэтапно.

Об этом эксперт рассказал в эфире FREEДОМ.

"На Херсонщине, на правобережной части, на самом деле нет ничего такого удивительного в принципе. Идет поэтапное освобождение территории, именно поэтапно, шаг за шагом. И на каждом этапе освобождения освобождаются те или иные локации, которые выгодны на данный момент. ВСУ размещают там свои позиции, расширяют там плацдарм", - отметил Коваленко.

По словам эксперта, в скором времени ВСУ будут продвигаться дальше. Коваленко также назвал населенные пункты, которые будут освобождены.

"Мы видим, что это происходит поэтапно, поэтому и дальнейшее освобождение она будет аналогично происходить поэтапно. Я сейчас вижу как минимум две локации, которые в ближайшее время могут быть освобождены: это локация Берислав - Казацкий и локация Снигиревки. А какая из них будет освобождена, либо комбинировано обе сразу - это уже другой вопрос. Аналогично и когда, поскольку формирование условий для освобождения тоже играют очень важное значение. Но то, что освобождение как таковое будет происходить поэтапно, это факт. Единственное, что могу очертить приблизительные сроки, как по моему мнению, до 2022 года", - добавил Коваленко.

Эксперт отметил, что у Украины есть все возможности для возвращения и освобождения практически всего правобережья Херсонщины, в том числе включительно и Херсона.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, за последние сутки воины Военно-морских сил ВСУ уничтожили более 50 оккупантов и 17 единиц техники. В список входят БТР, БМП, ББМ и самоходные артиллерийские установки.

Военный эксперт Рыженко описал сценарий освобождения Херсона и отметил, что россияне что-то задумали. Он считает, что уличных боев в городе не будет, однако рашисты не хотят отдавать Херсон, для них он очень важен.

Также сегодня в ВСУ рассказали, как оккупанты пытаются закрепиться на юге. Противник обстреливает освобожденную территорию Херсонской области с левого берега Днепра. Помимо этого украинская авиация мощно ударила по ПВО россиян на юге, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 70 задач.

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