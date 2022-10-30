По мнению Рыженко, уличных боев в городе не будет.

Военный эксперт Андрей Рыженко описал сценарий освобождения Херсона и отметил, что россияне что-то задумали. Для РФ крайне важно удержать хотя бы Херсон, потому что это единственный областной центр, который они смогли захватить.

Об этом Рыженко рассказал в интервью УНИАН.

Он описал военную ситуацию, которая сложилась в Херсоне, и отметил, что ВСУ заблокировали рашистов на правом берегу. Оккупантам некуда идти.

"Сейчас все мосты через Днепр и Ингулец выведены из нормальной эксплуатации, в связи с чем обеспечение этой 25-тысячной группировки на правом берегу очень усложнено. Российским военным нужны боеприпасы, продовольствие, им нужно эвакуировать большое количество раненых, нужно эвакуировать погибших, менять и ремонтировать технику. Их мобильная логистика сильно ослаблена. Они начали пытаться этот вопрос решить путем перевозок при помощи барж, катеров, понтонов", - рассказал Рыженко.

Оккупанты смогли восстановить логистику, но только частично, на небольшой процент. По словам эксперта, большинство грузов, которые шли из Крыма, попадали через Крымский мост. А сейчас оккупанты живут в этой ограниченной логистике, их силы истощаются.

"Украинские войска в "лоб" не бьют – чтобы не было больших потерь, этой "жуковщины", они работают либо мобильными группами, либо нащупывают слабые места россиян. Сейчас россияне что-то задумали. Херсон им нужен - это единственный областной центр, который они взяли. Им важна Каховка, потому что это вход в Северо-крымский канал, без которого Крым жить не может. Сейчас они рисуют для своего местного зомбированного населения, чтобы показать, что они должны уйти из Херсона под каким-то благовидным предлогом", - отметил эксперт.

По словам Рыженко, уличных боев в Херсоне не будет. Они не нужны украинским защитникам.

"Потому что, во-первых, мы теряем своих солдат, во-вторых, мы теряем местное население, в-третьих, зачем эти бои, если их можно выгнать другими способами. Мы их гарантированно выдавим с правого берега. У них запасы этих "Градов" тоже не бесконечны. Оружия у них много, но того соотношения, которое было еще в мае, уже нет, ни по артиллерии, ни по "Градам", ни по чему. У нас тоже средства, тот же высокоточный HIMARS. Поэтому, если будет где-то локализовано нахождение "Градов", у нас есть чем противодействовать и делать это достаточно быстро", - резюмировал Рыженко.

Ситуация в Херсоне: что известно

29 октября советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что Херсон и Чернобаевка опустели. Рашисты вывозят свою технику. В облцентре россиян стало меньше, но они продолжают грабить город. А Чернобаевка опустела впервые за долгие месяцы.

Утром 30 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты укрепляют оборону Херсона, они перебрасывают "Росгвардию" и селятся в тюрьмах. Издание NYT отметило, что украинская армия получила превосходство в артиллерии на юге страны. У ВСУ сейчас преимущество как по дальности боеприпасов, так и по высокоточным снарядам.

На фоне ситуации в Херсоне и поражения тральщика "Иван Голубец" на внешнем рейде порта Севастополь, Россия усиливает ПВО и противоподводно-диверсионную оборону в Крыму.

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