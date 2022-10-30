Российские оккупанты на левом берегу Днепра обустраивают новые рубежи обороны.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.
"Противник пытается удержать занятые рубежи, но в то же время переформатирует подразделения, обустраивает новые рубежи обороны, в том числе и на левом берегу Днепра", - сказал Назаров.
По его словам, враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения. Также оккупанты ведут воздушную разведку и атакуют территориальные громады, как и прилегающие к линии соприкосновения, так и в глубоком тылу.
Назаров отмечает, что освобожденную территорию Херсонской области враг также держит в напряжении и обстреливает с левого берега Днепра.
"Тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня обстреляны населенные пункты Новоалександровской громады Бериславского района. В результате обстрела пострадали 3 гражданских лица и повреждены частные усадьбы", - сообщил спикер командования.
Ситуация на юге Украины - важнейшие новости
ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление на разных направлениях. По состоянию на 21 октября в Херсонской области уже деоккупировано более 80 населенных пунктов.
Сегодня, 30 октября, в утренней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в населенных пунктах вблизи города Херсон враг осуществляет мероприятия по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни росгвардейцев.
Между тем, на территории Новой Каховки российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.