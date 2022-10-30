Противник обстреливает освобожденную территорию Херсонской области с левого берега Днепра.

Российские оккупанты на левом берегу Днепра обустраивают новые рубежи обороны.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

"Противник пытается удержать занятые рубежи, но в то же время переформатирует подразделения, обустраивает новые рубежи обороны, в том числе и на левом берегу Днепра", - сказал Назаров.

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По его словам, враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения. Также оккупанты ведут воздушную разведку и атакуют территориальные громады, как и прилегающие к линии соприкосновения, так и в глубоком тылу.

Назаров отмечает, что освобожденную территорию Херсонской области враг также держит в напряжении и обстреливает с левого берега Днепра.

"Тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня обстреляны населенные пункты Новоалександровской громады Бериславского района. В результате обстрела пострадали 3 гражданских лица и повреждены частные усадьбы", - сообщил спикер командования.

Ситуация на юге Украины - важнейшие новости

ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление на разных направлениях. По состоянию на 21 октября в Херсонской области уже деоккупировано более 80 населенных пунктов.

Сегодня, 30 октября, в утренней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в населенных пунктах вблизи города Херсон враг осуществляет мероприятия по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни росгвардейцев.

Между тем, на территории Новой Каховки российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.

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