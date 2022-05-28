Российские оккупанты нанесли удар по предприятию "Артемсоль" в Соледаре, что на Донетчине вблизи Бахмута.
Видео результатов обстрела опубликовали очевидцы в соцсетях.
Как известно, предприятие "Артемсоль" остановило работу еще в прошлом месяце из-за приближения боев - сейчас оно находится недалеко от фронта на Донбассе.
Именно это и повлекло дефицит соли и скачок цен в Украине.
Теперь стратегическое украинское предприятие попало под обстрел. На видео видны разбитые вдребезги здания.
Как известно, государственное предприятие"Артемсоль" - одно из крупнейших в Европе в отрасли. Его выручка в январе – сентябре 2021 года составила 43 млн грн чистой прибыли, что 5,8 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
В компании в результате обстрелов разрушен склад, были прямые попадания в рудники и склад. К тому же российские войска регулярно обстреливают узловую железнодорожную станцию, через которую вывозили соль.
Как писал УНИАН, война полностью остановила работу крупнейшего производителя соли в Украине. Среди населения начинается паника, но магазины и производители продовольствия подготовились к потенциальному кризису. В Украине ищут альтернативы продукции из "Артемсоли".
Так, в Одесской области предлагают начать разработку других месторождений.