Дефицита не будет, отметил первый вице-президент ТППУ.

Дефицита соли в Украине не будет, потому что у нас есть собственные месторождения и возможность завезти соль из-за границы.

Об этом сообщил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран 26 мая в эфире информационного телемарафона.

По его мнению, такие заявления о неизбежном дефиците того или иного товара в Украине с начала войны напоминают информационные диверсии.

"Дефицита соли не будет. Не уходите, не бегите, не покупайте по 10-20 кг. соль. Не ведитесь на такие разговоры. Ситуация абсолютно нормальная. С начала войны так, то кричат, что масла не будет, то гречка пропала, то сахара нет, теперь кричат о соли. Следующее уже, прогнозирую, будут говорить, что не будет стирального порошка. Уже вижу пошла эта волна и разговоры", - сказал Непран.

Первый вице-президент ТППУ констатировал, что проблемы с предприятием "Артемсоль" действительно есть, потому что они закрывали 92% рынка соли в Украине, но есть и другие месторождения.

"У нас есть месторождения под Дрогобычем, они варили раньше буквально 200 кг – это не так много. Сейчас говорил с председателем Львовской ОВА, они срочно консультируются со специалистами, технологами и экологами, чтобы максимально увеличить это количество. Также, у нас есть Солотвино в Закарпатье, там действительно сложнее, чтобы шахты стали больше добывать, надо немного больше времени и ресурсов", - сказал Непран.

Он отметил, что есть много других возможностей, чтобы не допустить дефицита соли в Украине.

"Есть возможность завезти импортную соль. У нас рядом Польша... То есть, проблему можно решить", - акцентировал Непран.

Он добавил, что по его информации торговые сети уже завезли 200 тыс. кг итальянской соли.

"Уже завезли не по 100 грн, а по моей информации - по 30 грн за 1 кг. Что касается стоимости, которая может быть, то все будет зависеть от количества соли, которую завезут торговые сети. Чем больше будут завозить соли, тем дешевле она будет стоить. Не нужно создавать ажиотаж, тратить деньги, чтобы потом эта соль не стояла у вас дома", - подчеркнул Непран.

Напомним, ранее эксперт ответил, грозит ли Украине дефицит продуктов.

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