Шеф-повар объяснил, что соль - это такой же консервант, как и сахар или уксус.

На фоне новостей о дефиците соли в Украине известный шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, чем можно заменить эту вкусовую добавку.

Своими советами с украинцами он поделился в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, первое, что нужно сделать - пересмотреть свой рацион и потреблять меньше соли. Для этого нужно постепенно приучать свой организм.

Клопотенко пояснил, что соль - это такой же консервант, как и сахар или уксус. Поэтому хозяйки могут сильно не беспокоиться - можно будет консервировать овощи без соли - с сахаром и уксусом.

"С точки зрения здоровья нам точно не надо искать какую-то зарубежную соль, а нужно просто ее меньше использовать. Самое простое решение - это приучить свой организм к потреблению меньшего количества соли", - говорит шеф-повар.

Кстати, ранее разработанное совместно с Клопотенко новое школьное меню критиковали за недосол.

Напомним, предприятие "Артемсоль", которое временно прекратило работу из-за обстрелов россиян в Донецкой области, обеспечивало более 90% потребностей украинского населения в этой продукции. Сейчас на полках магазинов украинских городов ощущается уже дефицит соли. А там, где она есть, цены на нее заоблачные.

Украинцев успокаивают и говорят, что будут поставлять соль из-за границы в случае нехватки. Конечно, импортная соль будет дороже.

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