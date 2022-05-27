Ранее сообщалось, что дефицита соли в Украине не будет, потому что у нас есть собственные месторождения и возможность завезти соль из-за рубежа.

Остановка из-за боевых действий предприятия-монополиста "Артемсоли" привела к дефициту соли в Украине. В Одесской области предлагают начать разработку других месторождений.

Об этом сообщает издание"Думская".

Месторождение расположено на юге Одесской области, между озерами Катлабух и Китай, и считается практически неисчерпаем - его запасы оцениваются в 4 млрд тонн. Этого Украине хватит на пару тысячелетий.

Профессор кафедры общей геологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Владимир Кадурин уверен, что сейчас надо разрабатывать именно Измаильское месторождение.

"Оно вполне может заменить Артемовское и Славянское. Если ситуация в районе Соледара будет длительное время оставаться такой же, то надо разрабатывать Измаильское. Но добыча будет сопряжена с трудностями-глубина залегания каменной соли там более ста метров, придется рыть глубокие шахты, но это известная практика", - пояснил ученый.

Кроме того, дефицит соли в отдельно взятой Одессе можно покрыть, возобновив добычу на Куяльницком лимане, прекращенную в 1931 году.

"Метод очень прост. Там есть лагуна, созданная еще в XVII веке, туда запускается Рапа - соленая вода Куяльника. Лагуна перекрывается, и через некоторое время солнце выпарит воду. Правда, таким образом соль можно получать только в летний период", - пояснил Кадурин.

Ранее сообщалось, что дефицита соли в Украине не будет, потому что у нас есть собственные месторождения и возможность завезти соль из-за границы.

Война полностью остановила работу крупнейшего производителя соли в Украине. Среди населения начинается паника, но магазины и производители продовольствия подготовились к потенциальному кризису.

Вас также могут заинтересовать новости: