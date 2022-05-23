Остановку предприятия почувствуют на себе и потребители из Венгрии, Польши, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Румынии.

Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче "Артемсоль" остановило свою деятельность более месяца назад из-за войны, в результате чего Украину может ожидать дефицит отечественной соли.

Об этом сообщил и. о. директора государственного предприятия "Артемсоль" Виктор Юрин в эфире радио.

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более большинство жителей Соледара, сотрудников ГП "Артемсоль" уже эвакуировались. Большинства работников администрации, инженерно-технических рабочих нет на месте", - отметил Юрин.

По его словам, предприятие остановили еще в апреле, потому что стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.

"Нашу узловую станцию "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. Автомобильным транспортом мы можем вывозить только незначительную часть... Если железная дорога не работает, мы тоже не можем", - подчеркнул глава предприятия.

Он добавил, что всю готовую продукцию вывезли в торговые магазины в апреле.

"Для того, чтобы соль была в продаже, ее же надо изготавливать... Пока ведутся бои, придется замещать (нашу соль - УНИАН) импортированной", - отметил Юрин.

По его словам, остановку "Артемсоли" почувствуют на себе и потребители из Венгрии, Польши, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Румынии.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений.

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