По словам "Цезаря", если партнеры сегодня не помогут Украине вооружением, завтра они будут "за это платить своей кровью".

Представитель легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" резко обратился к западным партнерам Украины, призвав их предоставить ВСУ все необходимое оружие для победы над агрессором, чтобы не допустить распространения войны дальше.

По его словам, сейчас на фронте нет "той поддержки" в необходимом объеме.

"Если бы мы получили все, что необходимо, и вовремя - война бы завершилась уже в 22-м году. ... Это вылилось в неудачное проведение контрнаступления. Но опять же - у нас есть силы, чтобы сдерживать агрессора", - сказал военный.

Он прогнозирует, что ближе к марту президент России Владимир Путин будет снова пытаться продемонстрировать "хоть какую-то победу".

"Западной Европе и США необходимо понять, что ... если Украина падет, следующей будет Польша, следующими будут страны Балтии. ... Что будет делать немец? 4% немцев готовы пойти защищать Германию добровольно, 5 - по призыву. Остальной 91% попытается спасти... свою ценную жизнь", - говорит "Цезарь".

В связи с этим российский доброволец обратился к странам Запада с призывом как можно быстрее обеспечить ВСУ и добровольческие батальоны необходимым оружием.

"Если вы не дадите нам сегодня "железо" - завтра вы будете за это платить своей кровью. И вы увидите, что такое Буча по-настоящему и что такое Изюм, где люди глаза боялись поднять. И где все посадки в трупах - детей, женщин. Они что, хотят это сами увидеть собственными глазами? Лучше не надо. Дайте нам оружие, мы все сделаем сами", - призвал "Цезарь".

Военная помощь Запада Украине - последние новости

США скоро не смогут обеспечивать Patriot в Украине ракетами. Об этом написало издание The New York Times. По словам одного из майоров ВСУ, благодаря иностранным партнерам удалось создать над Украиной щит, и если партнеры отвернутся, то страна вернется к началу войны, когда люди не выходили из укрытий, а оккупанты пытались превратить города в руины.

Также УНИАН сообщал, что президент Словакии Зузана Чапутова выступила за предоставление оружия Украине.

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