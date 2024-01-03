Украинские командиры вынуждены вести воздушную войну щитом, а не мечом, пишет американский аналитический центр.

Чтобы положить конец террористической бомбардировочной кампании России, даже резкого увеличения поставок систем ПВО и боеприпасов в Украину будет недостаточно, пишет американский аналитический центр Atlantic Council’s.

Отмечается, что Украине нужны ракеты большой дальности, а также политический "зеленый свет" от западных партнеров для нанесения ударов по стартовым площадкам и связанным с ними целям на территории России.

"Пока западные лидеры настаивают на ограничении возможности Украины наносить ответные удары по России, украинские командиры будут вынуждены вести воздушную войну щитом, а не мечом", - говорится в обзоре.

И для усиления этого щита Украине сейчас нужна срочная помощь в области противовоздушной обороны, поскольку Россия начала серию массированных ракетных ударов, отметили аналитики.

"Самой ближайшей целью России может стать подавление ограниченных возможностей противовоздушной обороны Украины. Хотя Украина смогла значительно усилить свои системы противовоздушной обороны с момента начала полномасштабного вторжения России почти два года назад, Киев по-прежнему сильно зависит от партнеров страны в пополнении запасов ракет-перехватчиков и других видов боеприпасов", - пишет Atlantic Council’s.

Указывается, что на данный момент существует вполне реальная опасность того, что Украина может исчерпать свои существующие запасы боеприпасов для ПВО в ближайшие недели. Связано это с тем, что дальнейшая военная помощь США и ЕС Украине в настоящее время находится под вопросом из-за "политических препятствий".

Ракеты ATACMS для Украины - что сообщалось

Напомним, в октябре 2023 года стало известно, что Украина тайно получила от США партию ракет ATACMS.

Однако, как заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, скорее всего, Украина получила от США ракеты ATACMS самой ранней модификации M39 (ATACMS Block I) с кассетной боевой частью. Их дальность - до 165 км.

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