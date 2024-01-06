Стоимость ракет-перехватчиков может составлять от 2 до 4 миллионов долларов.

Официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США вскоре не смогут снабжать переданные Украине комплексы Patriot ракетами, пишет The New York Times.

Сообщается, что стоимость данных ракет-перехватчиков может составлять от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

Комплексы Patriot эффективно противодействуют баллистическим ракетам. С того момента, как первая батарея Patriot вышла на боевое дежурство в Украине, данные системы ПВО изменили ход битвы за небо.

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В комментарии изданию один из майоров украинской армии подчеркнул, что благодаря иностранным партнерам Украине удалось создать над страной щит, и если партнеры отвернутся, то страна вернется к началу войны, когда люди не выходили из укрытий, а россияне пытались превратить города в руины.

Запасы ракет для ПВО иссякают - что сообщалось

Напомним, американский аналитический центр Atlantic Council’s сигнализировал, что на данный момент существует вполне реальная опасность того, что Украина может исчерпать свои существующие запасы боеприпасов для ПВО в ближайшие недели.

Связано это с тем, что дальнейшая военная помощь США и ЕС Украине в настоящее время находится под вопросом из-за "политических препятствий".

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