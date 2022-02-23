СНБО поддержал введение чрезвычайного положения в Украине, теперь решение за Верховной Радой.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов рассказал, могут ли быть введены комендантские часы в отдельных регионах в период чрезвычайного положения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга по результатам заседания СНБО.

"В зависимости от ситуации на той или иной территории штаб может принимать те или иные решения. Еще раз подчеркиваю, при необходимости. Никто не будет кого-то "кошмарить", но обеспечивать безопасность в случае необходимости - это наш долг", - сказал Данилов.

Чрезвычайное положение в Украине - что известно

СНБО поддержала введение чрезвычайного положения в Украине, теперь решение за Верховной Радой.

Данилов отметил, что в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут быть разными. В частности, в регионах "в зависимости от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, которые выписаны в соответствии с нашим законодательством о правовом режиме чрезвычайного положения, областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения".

По его словам, это может быть: усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства; ограничение определенного движения транспорта; дополнительный осмотр; проверка тех или иных документов у физических лиц.

При этом он отметил, что в случае вторжения Российской Федерации в Украину будет сразу введен режим военного положения.

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