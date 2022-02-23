Сейчас СНБО поддержал введение чрезвычайного положения во всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей.

В случае вторжения войск Российской Федерации в Украину будет сразу введен режим военного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания СНБО.

"Нас этим вторжением постоянно пугают. Подчеркиваю, что мы четко осознаем все процессы, которые происходят... В случае вторжения на территории нашей страны, сразу будет введено военное положение, и все будут проинформированы", - сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, СНБО поддержал введение чрезвычайного положения в Украине, решение за Верховной Радой.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, в разных регионах ограничения в связи с чрезвычайным положением могут отличаться. Он уточнил, что, в частности, могут усилить охрану общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства, ограничить движение транспорта, проводить проверку документов.

Путин признал "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. Только за прошедшие сутки на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Один военный погиб, еще шестеро – ранены и травмированы.

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