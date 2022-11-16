Украина готова передать имеющиеся доказательства российского следа.

Украина хочет получить доступ к месту падение ракеты на территории приграничного населенного пункта в Польше.

"Выступаем за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше. Готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. ... Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы", – написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также отметил, что Украина ожидает информацию от партнеров, на основании которой был сделан вывод о том, что ракеты, которые упали в Польше, это ракеты украинской ПВО.

Накануне представитель ПС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что украинские Воздушные силы готовы предоставить все материалы и своих специалистов, чтобы способствовать расследованию трагедии.

Взрывы в Польше

Как писал УНИАН, во вторник, 15 ноября, две ракеты упали на территорию Польши вблизи границы с Украиной. Это произошло во время массированной российской ракетной атаки России по территории Украины. В результате взрыва погибли два человека.

Сначала польская сторона заявила, что это ракеты российского производства. Впоследствии, что нет точной информации, кто именно запустил ракету.

Американский лидер Джо Байден называл "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России.

После встречи с премьером и военными президент Польши Анджей Дуда заявил, что на польской территории упала, скорее всего, ракета С-300 1970-х годов производства. Он подчеркивал, что нет доказательств того, что она была запущена Россией. В то же время он акцентировал, что есть "большая вероятность, что это была ракета украинской ПВО".

Европейские лидеры и генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечали, что независимо от того, кто именно выпустил ракету, виновна в том, что произошло, Россия, которая развязала войну и которая нанесла массированный удар по городам Украины 15 ноября.

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