Ни в Генштабе ВСУ, ни в России об этом ударе не заявляли.

Украинские силы могли уничтожить российский центр управления и обучения иранскими дронами, которые оккупанты широко применяют для ударов по южным городам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что это пока неподтвержденная информация, поскольку ни Генштаб, ни российская сторона официально об этом не заявляли.

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Эксперты ссылаются на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко, который писал об ударе ВСУ по объекту оккупантов в Чулаковке на Кинбургской косе Херсонской области.

26 сентября в результате удара ликвидированы 40 россиян и 20 иранских инструкторов, обучавших оккупантов пользоваться иранскими БПЛА, в том числе Shahed-136.

Оперативное командование "Юг" 26 сентября сообщало об успешном ударе по русским на Кинбургской косе, однако об учебном центре управления дронами в сводке речь не шла.

Кинбургская коса является самым западным районом, который российские оккупанты контролируют в Черном море, в пределах 4 км от контролируемого Украиной Очакова.

Это делает ее отличным местом для Центра управления беспилотникам, с которого Россия может направлять атаки вглубь украинских территорий, отмечают западные аналитики.

Иран продал России беспилотники

Как сообщалось ранее, Иран продал России сотни своих дронов. Теперь Россия использует их на войне, атакуя регионы Украины.

О сбитии первого иранского ударного дрон-камикадзе Shahed-136 ("Шахид-136") стало известно 13 сентября.

В течение этой неделе Россия неоднократно наносила удары по Одессе с помощью иранских дронов. 23 сентября город был атакована 6 иранскими дронами, беспилотники попали в админздание в припортовой зоне и четыре жилых дома. РФ убила иранскими дронами двух человек, еще двое получили ранения.

25 сентября Одесса снова была атакована дронами, враг трижды попал в админздание в центре города. В ночь на 26 сентября по Одещине выпустили 3 дрона-камикадзе, один был сбит, два попали в объект военной инфраструктуры.

Также иранские дроны были использованы по Николаевщине, Харьковщине, Днепропетровщине.

МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Также стало известно, что Украина просит Израиль поделиться разведданными о военной поддержке Ираном России.

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