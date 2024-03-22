Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В результате сегодняшней масштабной ракетной атаки РФ на Украину в нескольких районах Сумской области временно введены графики аварийных отключений.

Как сообщается в Telegram Сумской областной военной администрации, отключения коснутся Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

"Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

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В Полтавской области были применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей, но ситуация контролируемая. Сейчас энергетики уже работают над восстановлением электричества.

"Самое главное - без жертв и пострадавших. Обломками повреждены кровли трех частных домов в Миргородском районе. Мобильные огневые группы отработали по воздушным целям в Кременчугском районе. Разворачиваем в области пункты несокрушимости, чтобы пока продолжаются работы, люди могли зарядить гаджеты и быть постоянно на связи", - отметил начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин.

В Днепропетровской области повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Будут введены графики отключений.

"В нашей области более 1300 пунктов несокрушимости. Их мы подготовили заранее - силами власти, ГСЧС, полиции, бизнеса. Там есть все, чтобы переждать отключение электричества. Свет, тепло, возможность подзарядить гаджеты и выпить горячего чая. Найти ближайший пункт можно в "Дії", - добавили в Днепропетровской ОГА.

Позже в ДТЭК заявили, что в этой области экстренные отключения света. В таком случае графики не работают.

"Повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Поэтому в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго", - указывается в сообщении.

В 8:40 в ДТЭК рассказали, что вводят стабилизационные отключения в Одесской области.

"Массированная ночная атака врага повредила энергообъекты Одесщины также. Из-за этого в городе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. График отключений вы можете найти на сайте ДТЭК Одесские электросети", - отметили в компании.

Кроме того, ввели экстренные отключения в Донецкой области.

Удар по энергетике

Ранее УНИАН сообщал, что графики отключения света ввел также Кривой Рог. Местных жителей просят зарядить гаджеты и запастись водой.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты совершили самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Есть повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях.

В ДТЭК добавили, что оккупанты обстреляли теплоэлектростанции и серьезно повредили оборудование.

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