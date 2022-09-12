На некоторых заправках топливо продают только по талонам.

На автозаправках оккупированной части Донецкой уже несколько дней проблемы с топливом. Бензина практически нет, а некоторые АЗС продают его только по талонам.

Об этом сообщают Telegram-канал оккупантов "Типичный Донецк", а также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Дефицит бензина на оккупированной части Донетчины продолжается уже несколько дней. Кроме того, цены на топливо значительно выросли. На некоторых автозаправках, где еще остался бензин, его продают по талонам.

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Проблемы с топливом есть, в частности, в захваченном россиянами Мариуполе. Там бензина практически нет третий день.

"В Мариуполе уже третий день интересный топливный кризис. Максимально-по 20 литров бензина в одни руки. Через очереди. Кроме того, сама цена топлива начала расти. Местные жалуются на "спекулянтов", а на самом деле ничего удивительного. Просто российское руководство. Дальше будет интереснее", - отметил Андрющенко.

Как сообщал УНИАН, на фоне успешных контрнаступлений ВСУ из оккупированных частей Луганской и Донецкой областей массово бегут коллаборанты и оккупанты. В частности, в Станице Луганской наблюдается очередь длиной 12 километров из предателей, которые бегут в сторону оккупированного Луганска и России.

Предатели бегут даже из городов, которые были оккупированы в 2014 году.

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