Предполагается, что на стоимость бензина в Украине повлияет снижение мировых цен на нефть.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прогнозирует удешевление бензина.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

"Мы видим значительное удешевление нефти на международных рынках. И в связи с этим удешевлением мы понимаем, что и бензин в Украине должен удешевляться", - подчеркнул Гетманцев. Видео дня

Также он отметил, что соответствующий налог, который частично будет возвращен с мирных времен, не повлияет на стоимость бензина.

"Цена точно не вырастет, а возможно даже упадет, учитывая мировые цены на нефть", - подчеркнул председатель комитета ВР.

Как сообщал УНИАН, в марте парламент отменил налоговый акциз на горючее и снизил НДС до 7% с 20-ти. Это помогло потребителям и бизнесу в самые тяжелые шоковые времена иметь топливо по приемлемой цене.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить льготное налогообложение на топливо.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о возврате акциза на горючее.

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