Каждая ракета уничтожает мост или склад боеприпасов, ответил Ковальчук.

Украина еще не потеряла в боях с российской армией ни одной системы РСЗО HIMARS, переданных Штатами.

Об этом в интервью Tablet magazine заявил командующий оперативного командования "Пивдень", генерал-майор Андрей Ковальчук.

"У нас еще не было потерь ни в одной из систем HIMARS. Это демонстрирует, насколько хорошо и быстро мы научились ими пользоваться", - сказал он.

Ковальчук подчеркнул, что каждая ракета HIMARS попадает в цель.

"Каждая ракета уничтожает мост или склад боеприпасов. Наши союзники также увидели огромную экономическую эффективность в том, как мы используем ракеты. Каждая выпущенная ракета уничтожает гораздо больше своей стоимости в российской технике или боеприпасах", - заметил командующий.

Украинские войска используют ракеты к HIMARS гораздо эффективнее россиян, которые бьют ракетами стоимостью в миллионы долларов ради "незначительной выгоды", подчеркнул генерал.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса.

Враг вел наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили штурмы в районах Яколовки, Вершины, Кодемы и Травневого. В районе Бахмута и Зайцевого боевые действия продолжаются.

Также отражено наступление россиян в районе Авдеевки. Бои идут возле Песков.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.

Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесщины и Николаева.

Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубеже. Это, вероятно, позволит ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: