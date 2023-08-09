Также уничтожено 18 единиц военной техники российских захватчиков.

На одном из направлений за сутки украинским военным удалось обезвредить 244 российских военных и уничтожить почти 20 единиц вражеской техники.

"На Таврическом направлении цветет хлопок и горят россияне. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1545 огневых задач", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, в течение суток потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека (погибшие - 93, раненые - 150, пленные - один).

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Кроме того, украинские военные уничтожили 18 единиц военной техники противника. В частности, три танка, шесть бронированных машин, три артиллерийских системы и минометы, две реактивные системы залпового огня, один беспилотник и три единицы автомобильной техники.

Также были уничтожены восемь складов боеприпасов врага и один пункт управления/командно-наблюдательный пункт.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 251 тыс. 620 своих военных и более 33 тысяч единиц военной техники и вооружения.

В частности, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще около 820 российских оккупантов.

Также стало известно, что на юге Силы обороны уничтожили 59 российских оккупантов вместе с их техникой и вооружением. В частности, удалось уничтожить четыре крупнокалиберные пушки и миномет, семь единиц авто-бронетанковой и инженерной техники.

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